Argentino Silvio Gabriel Juarez foi preso após ser reconhecido por sistema de videomonitoramento - Reprodução

Publicado 02/01/2024 19:08 | Atualizado 02/01/2024 20:21

Rio - O argentino Silvio Gabriel Juarez, de 54 anos, considerado foragido da Justiça desde 2022, foi preso, na tarde desta terça-feira (2), após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Silvio foi condenado em 2020 por um furto a um supermercado em Botafogo, também na Zona Sul. Ele tinha cinco anotações criminais.

A prisão foi realizada por agentes do Copacabana Presente, que chegaram até o suspeito a partir do alerta emitido pelo sistema de reconhecimento, indicando a presença de Silvio na Praça Almirante Júlio de Noronha, em Copacabana. A informação sobre a localização, inclusive com as imagens do procurado, foi repassada às unidades e chegou aos agentes do Segurança Presente que estavam próximos do local e realizaram a prisão, minutos após a emissão do alerta.

O argentino foi identificado caminhando nas proximidades da praça, por volta das 13h15. No momento em que foi abordado pelo policiais, menos de uma hora depois, o homem já vestia outra camisa e bermuda.

O argentino está no Brasil desde 2014 e tem cinco anotações criminais por furto, roubo e tráfico de drogas. A primeira detenção foi em 2016, mas foi a prisão por envolvimento no furto a um supermercado, em Botafogo, que o levou a ser condenado, em 2020, pela 5ª Vara Criminal do Rio.

Na época, Silvio chegou a ser detido, colocado em liberdade em 2022, mas por ter deixado de cumprir as medidas administrativas aplicadas pela Justiça, ele voltou a ter a prisão decretada.

Essa foi a segunda prisão realizada após o criminoso ser reconhecido por videomonitoramento em Copacabana. Durante o Réveillon, um homem, foragido da Justiça desde março de 2023 por tentativa de homicídio , foi identificado por câmeras de segurança e preso em um bloqueio policial na esquina da Rua Miguel Lemos com Avenida Atlântica enquanto tentava acessar a faixa de areia.