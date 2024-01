Jéssica França Ferreira invadiu condomínio do ex-mariado Hugo Gross em Vargem Pequena - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 02/01/2024 17:53 | Atualizado 02/01/2024 18:35

Rio - A modelo Jéssica França Ferreira, autuada por quebrar o portão do condomínio onde mora o ex-marido Hugo Gross, nesta segunda-feira (1º), registrou em novembro de 2016 uma queixa de agressão contra o ator. Na ocasião, ela acusou o ator de ordenar funcionários do condomínio onde morava, em Curicica, na Zona Oeste, a agredi-la. Jéssica registrou a ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá.

Na época, Jéssica pediu uma medida protetiva contra Hugo e chegou a divulgar fotos de hematomas e escoriações pelo corpo. Ela relatou que, após uma briga, teria retornado ao prédio onde viveu com o ex-companheiro por dois anos para buscar seus pertences. No entanto, teria sido impedida de entrar no edifício por dois funcionários. Ainda de acordo com a modelo, os porteiros disseram que o ator teria dito para que eles a agredissem caso ela insistisse em subir.

Ainda na época do caso, Hugo negou a versão de Jéssica e disse que ela atacou um dos porteiros com ofensas racistas. Além disso, o ator disse que não moveria uma ação contra a ex-companheira porque entendia que essa era a forma que Jéssica teria encontrado para chama atenção. O caso foi registrado na Deam de Jacarepaguá e encaminhado à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Posteriormente, o casal reatou o relacionamento, que chegou novamente ao fim em meados de 2023.

Prisão em Vargem Pequena

Jéssica França Ferreira foi detida e autuada em flagrante pelo crime de dano ao quebrar o portão do condomínio onde Hugo Gross mora atualmente, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. A modelo foi encaminhada à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e liberada ainda nesta segunda-feira (1).

De acordo com o delegado Rodrigo de Barros, titular da distrital, Hugo não esteve presente na confusão. Jéssica teria quebrado o portão com seu próprio carro ao invadir o condomínio. Com isso, funcionários acionaram a Polícia Militar e o síndico registrou a ocorrência na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

A mulher ainda teria destruído o carro do ator que preside o Sindicato dos Artistas (Sated) e é membro da diretoria da Acadêmicos do Grande Rio. No entanto, ele não teria prestado queixa contra a ex-mulher até o momento.

Em nota, a PM informou que o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionado para uma ocorrência de dano a patrimônio particular e encontrou Jéssica detida pelo síndico e um funcionário do condomínio, que relataram a invasão e a destruição.

De acordo com a Polícia Civil, Jéssica foi encaminhada à delegacia por funcionários do condomínio. Os agentes ouviram os envolvidos e autuaram a modelo pelo crime de dano.