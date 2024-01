Prisão foi realizada por agentes da 66ª DP (Piabetá) - Reprodução

Publicado 02/01/2024 16:54 | Atualizado 02/01/2024 19:53

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta terça-feira (2), depois de trancar uma garota de programa em um quarto de um motel de Magé, na Baixada Fluminense. Ele ainda teria roubado o celular da vítima. O suspeito responderá pelos crimes de cárcere privado e roubo.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado pela mulher na 66ª DP (Piabetá). A vítima disse que o homem entrou em contato com ela para solicitar um programa no motel, mas insistiu para que ela ficasse mais uma hora. Contudo, a mulher revelou que o suspeito não queria pagar o acréscimo no valor previamente acordado.

Após a negativa, a vítima relatou que foi trancada pelo homem e teve o celular roubado. Ela foi retirada do quarto por funcionários do estabelecimento, que prestaram depoimento na delegacia e confirmaram a versão da mulher.

O suspeito foi localizado e conduzido para a 66ª DP, onde foi ouvido e alegou ter sido roubado.