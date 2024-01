Atendimento do Procon Carioca nos aeroportos do Rio durará três dias - Divulgação / Procon Carioca

Atendimento do Procon Carioca nos aeroportos do Rio durará três diasDivulgação / Procon Carioca

Publicado 02/01/2024 18:29

Rio – O Procon Carioca estará presente na área de embarque dos aeroportos Santos Dumont e Galeão a partir desta quarta-feira (3) até sexta (5), das 10h às 17h, para atender a cidadãos e turistas que precisam relatar problemas de consumo durante a vinda ao Rio de Janeiro.

"Neste período das festas de fim de ano e após a virada, há um sensível aumento na movimentação dos aeroportos da cidade. As equipes estarão a postos para viabilizar a resolução das demandas, agilizando o encaminhamento", afirmou o diretor executivo do Procon Carioca, Igor Costa.

A ação é realizada em parceria com a Secretaria do Consumidor do Estado e acontece em várias cidades do país.