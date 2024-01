DVD, SL e Bin Laden estão foragidos após deixarem suas prisões no Natal e no Dia das Crianças - Divulgação

Publicado 02/01/2024 16:20 | Atualizado 02/01/2024 16:49

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (2), um cartaz pedindo ajuda da população em busca de localizar três criminosos que são considerados foragidos após deixar a prisão após receber o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL) durante o período de Natal e Dia das Crianças e não retornar. Dois deles seriam lideranças do tráfico no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, e um já foi líder do tráfico de drogas do Morro Dona Marta, em Botafogo, Zona Sul da capital.

Saulo Cristiano Oliveira Dias, conhecido como 'SL', de 42 anos, deixou a cadeia no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e deveria ter voltado até às 22h do sábado (30). Ele estava preso desde outubro de 2012, quando foi encontrado em São Paulo, na companhia do chefe do tráfico de drogas do Morro do Chapadão na época, o traficante Luis Fernando Nascimento Ferreira, o 'Nando Bacalhau'.

SL cumpre pena de 18 anos e 9 meses de prisão por homicídio qualificado. Ele é acusado de ter assassinado um militar do Exército e associação para o tráfico de drogas. Saulo ainda é considerado um dos principais gerentes de drogas do Complexo do Chapadão, que abrange comunidades entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque.

Condenado por tráfico de drogas, Paulo Sérgio Gomes da Silva, o 'Bin Laden', também conseguiu o benefício da saída temporária pela primeira vez durante o período do Natal, mas não voltou. Ele, que foi preso em 2018 , chegou a chefiar o tráfico de drogas no Morro Dona Marta, em Botafogo, Zona Sul.

Já Davi da Conceição Carvalho, conhecido como 'Davi do Chapadão', 'Pinóquio' e 'DVD', de 43 anos, está foragido desde outubro de 2023, quando recebeu o benefício de saída durante o período de Dia das Crianças. Ele deveria ter voltado no dia 17 daquele mês.

Antes de ser preso em 2014, Davi liderava o tráfico na Comunidade Final Feliz, no Complexo do Chapadão, que é uma das principais base da facção Comando Vermelho (CV). Ele foi detido durante um ação contra suspeitos de participarem de uma invasão a um condomínio em Guadalupe, na Zona Norte do Rio . Segundo investigações da época, teria partido dele as ordens de interdição de vias e construção de barricada no entorno do conjunto habitacional, que pertence ao programa "Minha Casa, Minha Vida".

Contra Davi consta um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelos crimes de Tráfico de Drogas e Homicídio, o qual foi condenado a uma pena de 28 anos de prisão.

Os três cumpriam pena no regime semiaberto. Qualquer informação sobre o paradeiro dos criminosos pode ser enviada ao Disque Denúncia, de forma anônima, através da Central de atendimento (021) 2253 1177 ou 0300-253-1177, do WhatsApp Anonimizado: (021) 2253-1177 e do aplicativo Disque Denúncia RJ.

Mais de 250 pessoas não retornaram após 'saídão' de Natal

Após o prazo ter expirado, 255 presos liberados pelo benefício de Visita Periódica ao Lar, também conhecido como "saidão" de Natal, não retornaram às respectivas unidades prisionais até o último sábado (30) e são considerados foragidos. Outros cinco receberam alvará de soltura, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) nesta segunda-feira (1º).

Ainda de acordo com a Seap, foram beneficiados 1.785 presos. Os detentos deixaram a cadeia no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, para celebrarem o feriado com as famílias.

A saída temporária está prevista em lei. O benefício, concedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), contempla os custodiados do regime semiaberto que têm autorização para trabalho externo ou saídas temporárias em datas festivas. Além disso, o preso deve apresentar bom comportamento e já ter cumprido pelo menos um sexto da pena.