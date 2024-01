O material foi encontrado durante uma fiscalização e inspeção por meio de equipamentos de raios-x - Divulgação/Receita Federal

O material foi encontrado durante uma fiscalização e inspeção por meio de equipamentos de raios-xDivulgação/Receita Federal

Publicado 02/01/2024 22:16

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta terça-feira (02), uma grande quantidade de MDMA, conhecido como 'ectasy', em uma caixa de som no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. O material foi encontrado durante uma fiscalização e inspeção por meio de equipamentos de raios-x.

A remessa continha 407 gramas da droga dentro de uma caixa de som vinda da Alemanha, com destino a cidade do Rio de Janeiro. O valor da apreensão foi estimada em R$ 61 mil.

O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão. A atuação da Receita Federal na repressão ao tráfico de drogas tem o objetivo primordial de proteger a sociedade no que diz respeito à saúde pública.