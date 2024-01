Agentes do Bope já começaram a testar câmeras nos uniformes - Divulgação/Agência Brasil

Agentes do Bope já começaram a testar câmeras nos uniformesDivulgação/Agência Brasil

Publicado 02/01/2024 20:39

Rio - A Polícia Militar espera equipar o efetivo do Batalhão de Operações Especiais (Bope) com câmeras nos uniformes até a próxima segunda-feira (8). A informação foi confirmada pelo secretário da PM, coronel Luiz Henrique Pires, nesta terça-feira (2). Em coletiva de imprensa, o coronel Pires também disse que no momento a corporação está consolidando as contratações que fizeram para que a ferramenta funcione de forma rotineira.



Ainda segundo o coronel, a PM vai acoplar as câmeras em policiais que também atuam nas vias expressas, além tornar o projeto integrado com as prefeituras dos municípios. De acordo com a PM, até o momento, já foram implementadas 11.249 câmeras e outras 1.660 estão em fase de implantação, em um total de 13 mil unidades contratadas.



Em julho do ano passado o governo do estado do Rio publicou um decreto que determina o uso de câmeras de monitoramento nos uniformes de equipes das tropas de elite das polícias Civil e Militar. A decisão foi publicada atende a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) tomada em 2022 e que já foi implementada em alguns batalhões.

Ainda durante a coletiva de imprensa que aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, Região Central do Rio, para falar sobre a segurança no Réveillon, coronel Pires salientou que as câmeras de segurança nos uniformes dos agentes poderiam auxiliar na apuração das investigações relacionadas às mortes de três suspeitos dentro de um imóvel em Parada de Lucas, no Complexo de Israel, na Zona Norte, durante uma ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Como funciona o sistema de monitoramento

O sistema de monitoramento das polícias do Rio funciona de forma independente, sem que o agente precise autorizar sua ativação. O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) pode acessar as imagens das câmeras portáteis em tempo real, ainda que o agente não ative nada.

As imagens gravadas pelos equipamentos desde a saída dos batalhões devem ser guardadas em um banco de dados por um período de um ano.