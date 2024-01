Movimentação no shopping no primeiro dia útil do ano - Isabele Benito

Publicado 03/01/2024 00:00

Leve três pague dois, metade do preço ou até mais.



Primeiro dia útil do ano e shopping lotado. Quem é jornalista sabe que essa é uma pauta praticamente obrigatória em um passado recente, assim como entrevistar uma nutricionista para dar dicas de "detox" pós-festa de fim de ano.



Mas dessa vez me surpreendi com a venda mesmo, não com a troca de presente.



Carolina Malta, maquiadora na fila de uma loja de departamentos que dava voltas entre as araras de roupa, contou que agora é a hora de comprar.



"Todo mundo que me conhece já sabe, presente de Natal é só em janeiro. E sem querer eu aproveitei um dos melhores dias para fazer compra, saí de sacola cheia. Blusas com mais de 60% de desconto. Minha colega na fila para pagar disse que esse é o melhor dia. Tem que vir logo hoje, tudo acaba logo. Pode voltar na sexta e só vai ter o resto da 'xepa'".



Tá ai... Fica a dica pra quem ficou devendo aquela lembrancinha.

Tá bonito

John Lopes é o motorista que ganhou a vaquinha - Reprodução

John Lopes é o motorista que ganhou a vaquinha Reprodução

O que não falta é motorista de ônibus como personagem do bem no cenário de crônicas cariocas.

Depois do "vai Batata", que acelerou num tiroteio na Zona Norte, foi a vez do John Lopes também ficar conhecido.



Ele é o moptorista que ganhou a vaquinha por ser tão simpático com os passageiros na virada do ano. Eu conversei com ele, que recebeu no total 189 reais, mas o que importa não é o dinheiro.

John é o verdadeiro espírito carioca, ou deveria ser.



Convocado de última hora para dar reforço nas linhas de ônibus que passavam pela orla da praia da Barra, poderia ter fica "bolado". Mas, como não tinha como escapar, resolveu que ia se divertir.



"Isabele, confesso que tinha planos com a família e preferia mantê-los. Mas, como tinha que trabalhar, resolvi que ia só desejar coisas positivas. Aí o povo foi entrando e se animando. Quando vi já tinham feito a vaquinha, adorei o dinheiro, mas ser valorizado e fazer amigos na virada foi o mais legal".



Um exemplo claro do que eu sempre falo: o melhor do Rio é o carioca.