No abre, foto dos meninos na pedra. Divulgação

Publicado 11/12/2023 00:30

Viralizou este final de semana um menino que grava um vídeo em que um jovem salta da pedra no Leme para fazer uma gravação para as redes sociais. Ele pega impulso, gira o corpo no ar, faz coraçãozinho... Pela altura, já dá até frio na barriga só de ver. Mas o final é ainda mais desesperador e um alerta: assim que cai na água, tem um surfista.

Ele cai sobre a prancha e o surfista. Sim, o surfista foi atropelado pelo ar.

Muita gente compartilhou em tom de "puro suco do Rio", mas o risco é iminente.

Aliás, não é só ali, no Arpoador. E eu mesma flagrei na pedra que fica na praia escondida sob a Avenida Niemeyer, onde quem mais frequenta são moradores do Vidigal e hóspedes do hotel de luxo que tem acesso exclusivo à praia.

Eu presenciei durante toda a tarde que jovens e adolescentes ficam se jogando da pedra, que fica muito próxima à faixa de areia. Um grava e o outro faz mil acrobacias. Uma combinação exata para acidentes que podem terminar da pior forma possível.

Vale tudo por um like?

3,2,1... É dedo na cara!

PINGO NO I

Atenção! Nem chegou o verão e já vimos cenas de chuvarada.

Falta de infraestrutura de redes pluviais, ok. Mas veja esta denúncia na Rua do Catete, 172.

Segundo leitora, um comércio de frutas e legumes faz todo tipo de descarte na calçada. Além de obstruir a passagem, quando chove, tudo vai para o bueiro, que entope rápido. E advinha?! A água sobe rápido.

Bora colocar o pingo no i.

Alô, Seop, o endereço está aqui.

TÁ CONSTRANGEDOR

Não sei nem como escrever esta nota. Mas se vale umas risadas, a gente escreve.

Recebo várias notas de assessoria por dia, esta dizia resíduo inusitado. Quando abri a foto, juro que não entendi. Mas no texto, a explicação.

Sim, senhores: pescadores e catadores de caranguejos que participam da Operação LimpaOca, do Projeto Mangue ao Mar da Baía de Guanabara, "pescaram", digamos, um objeto encontrado só em sex shop.

Não preciso explicar, né? Na nota, a descrição: 28 centímetros descartado incorretamente.

Depois do susto, os pescadores deram risada. E olha que já viram de tudo nesse trabalho, que garante uma renda extra aos trabalhadores. Os guardiões trabalham e fazem parte da despoluição da Baía.

Este dia vai virar história de pescador, mas é verdade.