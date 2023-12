Justiceiro ameaça sair com soco-inglês em Copacabana - REPRODUÇÃO DE REDE SOCIAL

Justiceiro ameaça sair com soco-inglês em CopacabanaREPRODUÇÃO DE REDE SOCIAL

Publicado 08/12/2023 00:00

No jornalismo, a gente costuma dizer que o assunto ficou velho, mas este pra mim não.



Os "justiceiros de Copa" não podem passar batidos numa realidade de Rio de Janeiro versão 2023.



Essa temporada e seus personagens a gente já conhece e sabe como terminam, aliás como roteiro de streaming que faz sucesso nas plataformas brasileiras.



O submundo justiceiro do Rio é quase como um divã com frustrados que não conseguiram ser policiais, playboys que não saíram dos filmes de super-heróis ou gente ruim mesmo que usa de tudo, time, religião ou gênero para legitimar sua covardia ou violência.



A falta de atuação efetiva neles é muito perigosa.



Fui e sei que serei atacada pela minha opinião, mas o levante após as cenas de selvageria e violência em Copacabana por bandidos não legitima ações ilegais.



Fato é que os fortões que convocaram bandos na internet sem medo da polícia não atacaram o bando de vagabundos, mas apenas um só. Foi um espancamento de um jovem preto sozinho. Mas ué, eles não são tão corajosos a ponto de dizer que vão fazer o papel que a polícia não faz?

Queria ver os "playba" darem de cara com o bonde dos bandidos, enxames de abutres que vimos na cena.

Isso eu duvido.



Atacar em bando um só não fez sucesso, né? Enfim, eles sumiram porque podem responder por tortura e os xerifões da internet também porque caiu a ficha que herói mesmo é só mito.



Segurança se faz com investigação, inteligência e liberdade para a atuação da autoridade legal, no caso as polícias...Que, aliás, se deixaram correr solto vão ter dois problemas.



3,2,1! É DEDO NA CARA!

TÁ FEIO

O pedido foi assim: "Isabele, querem acabar com a Praça dos Cavalinhos".



Você que me lê agora pensou na Tijuca, né?



Mesmo quem não é tijucano sabe da famosa pracinha que leva esse apelido por atrair crianças não só pelos parquinhos, mas também pelos cavalinhos que ficam por ali.



A ouvinte/leitora complementa que os vereadores querem acabar com ela pra virar um polo gastronômico.



Eu relutei acreditar e não é que é verdade?



Filipe Melo, meu produtor na Rádio Tupi, apurou que um projeto de lei do vereador Marcio Ribeiro foi aprovado para transformar a Praça Xavier de Brito em Polo Gastronômico e Cultural.

Tá até na página oficial do vereador.



Foi aprovado até em 2ª discussão, mas o prefeito Eduardo Paes vetou. Agora voltou para apreciação da Câmara.



A maioria das pessoas que frequentam são contra, segundo nossa "denunciante". "Aqui tem aula para a gente da terceira idade, parcão, feirinha orgânica e muito mais".



Vamos aguardar...



Alguém da Tijuca aí?