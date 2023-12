Passageiro reclama de empresa de ônibus - Reprodução

Publicado 13/12/2023 00:00

O preço é salgado, 18 reais. Edson mora em Campo Grande e trabalha no Centro. Como muita gente, ele passa horas no trânsito.



Para diminuir o tempo, ele paga o chamado frescão, mais caro, porém cada vez mais sujo. Isso mesmo, dezoito reais para sair até com mau cheiro, conta ele.



Falta de manutenção é pouco. Assentos "sebosos" e enferrujados. Sinalização de segurança nem existe.



Vamos à pior parte, se é que existe. Tem todo tipo de inseto, mosca e até barata.



São todos assim e não adianta reclamar. A empresa Pégaso é a única que faz esse trajeto, linha 2336 e só piora.



Quando tem ar-condicionado, ele pinga e, quando chove, pinga também. Ele continua a pagar caro pelo serviço ruim porque a alternativa é ainda pior.



A empresa consegue usar o corredor expresso e não para em nenhum ponto.



Se ruim tá para o passageiro, imagina para os motoristas.



Edson conta que, com esse calorão, o motor fica perto do motorista, que sempre está com camisa de manga comprida. A sensação deles passa dos 60 graus facilmente.



Fato é que insalubridade e estresse são passageiros fiéis.

Sangue de guerreiro

Olha que legal: quem combate o crime pode também ajudar em outra guerra.



A Core, Coordenadoria de Recursos Especiais, pode ajudar a população de outro jeito.

Isso porque hoje a Policlínica da Polícia Civil, em parceria com o Hemorio, realiza hoje uma campanha de doação de sangue voltada aos agentes do grupo de elite e seus dependentes.



Mas toda "poliçada" tá convidada. Uma estrutura vai ser montada na própria Cidade da Polícia.



A parceria não é de hoje: acontece desde 2018 e duas vezes ao ano. Além de fortalecer o estoque, o objetivo é conscientizar os policiais e atrair novos doadores.



Polícia não tem medo de bandido, não vai ter de agulha, né?



Ainda mais que pode salvar diversas vidas.