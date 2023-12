Publicado 15/12/2023 00:00

Todo o feminicida é, antes de mais nada, um covarde.

Mas a prisão de Iago dos Santos Fonseca, de 26 anos, preso na Baixada, mostra ainda um perfil ainda mais meticuloso desses assassinos.



O roteiro se repete. Iago não aceitava o fim do relacionamento com Janayna Evangelista Napoleão, de 22 anos, que morava no Complexo do Alemão. Dias antes, ele já havia tentado acabar com a vida dela, que foi salva por dois amigos.



Iago, então, planejou uma outra forma de acabar com a vida dela e também dos dois novos alvos. Foi até os traficantes do Alemão e inventou que ela e dois amigos eram X-9 da polícia. Os três foram levados para o tribunal do tráfico e mortos pelos traficantes.



Até o fechamento desta edição, a a Delegacia de Descoberta de Paradeiros estava atrás dos traficantes.



Mas não podemos esquecer que nada acontece numa comunidade sem que o “dono” não autorize, ainda mais execuções.

3,2,1

É DEDO NA CARA!



Tá Bonito

Automóveis cheios de luzes e alegorias natalinas - Divulgação

Automóveis antigos cheios de luzes e alegorias natalinas são atração para os sábados na Barra e Zona Sul. A Parada Carioca de Natal reúne carros de várias décadas, uma revisita à história automobilística do Brasil. A promoção é do Natal Luz e tem apoio da Caerj.



A Parada Carioca traz ainda outra característica do Natal: a solidariedade. Os integrantes recolhem donativos – brinquedos, roupas e alimentos não perecíveis - que serão entregues a 15 instituições de apoio a famílias em vulnerabilidade.



O evento é sempre aos sábados, a partir das 19h, até a antevéspera do Natal. Amanhã, dia 16, o desfile sairá da Cidade Jardim Barra, seguindo para o Rio 2, Rua Aroazes e Condomínio Barra Central Park. No último dia, 23, haverá uma grande carreata saindo da Barra, passando pela Lagoa, com encerramento em Copacabana.



“Queremos levar um pouco da magia do Natal até as pessoas, é um presente para iluminar o fim de ano das famílias”, garante Mario Scangarelli, diretor da Caerj.