Riotur abre inscrições para vendedores autônomos poderem trabalhar nos blocos de rua de 2024 - Divulgação/ Riotur

Publicado 02/01/2024 19:43

Rio - A Prefeitura do Rio irá sortear, nesta quarta-feira (3), cerca de 15 mil vagas destinas a ambulantes cadastrados para trabalharem durante o desfiles dos blocos de rua do carnaval de 2024. A inscrição para concorrer no sorteio é online, pelo site oficial do evento , e se encerram às 23h59 desta terça-feira (2). Os escolhidos serão avisados pelo email e SMS.

Os pré-requisitos para os ambulantes que quiserem participar são: ser brasileiro, maior de 18 anos, possuir RG e CPF, além de comprovante de residência da cidade do Rio em seu nome.

Aqueles que forem sorteados devem agendar, pelo mesmo site da inscrição, uma data para comprovar documentalmente os requisitos exigidos na inscrição, além de retirar o kit gratuito oferecido pela prefeitura, que consiste em um colete, um isopor e uma credencial. A etapa presencial será realizada em um único dia. Os aprovados também receberão treinamento até estarem habilitados a trabalhar legalmente nos blocos de rua.

Confira os detalhes e as datas fornecidas pela Riotur



Sorteio - 3/1/2024



Divulgação do resultado - 3/1/2024



Período de agendamento: de 3/1/2024 a 9/1/2024



Período do credenciamento: de 10/1/2024 a 20/1/2024