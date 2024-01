Beneficiados pelo 'saidão' de Natal não retornaram aos presídios - Arquivo/Agência O Dia

Beneficiados pelo 'saidão' de Natal não retornaram aos presídios Arquivo/Agência O Dia

Publicado 01/01/2024 15:19 | Atualizado 01/01/2024 15:24

Rio - Após o prazo ter expirado, 255 presos liberados pelo benefício de visita periódica ao lar, também conhecido como "saidão" de Natal, não retornaram às respectivas unidades prisionais até o último dia 30 e são considerados foragidos. Outros cinco receberam alvará de soltura, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) nesta segunda-feira (1º).

Ainda de acordo com a Seap, foram beneficiados 1.785 presos. Os detentos deixaram a cadeia no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, para celebrarem o feriado com as famílias.

A saída temporária está prevista em lei; o benefício, concedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), contempla os custodiados do regime semiaberto que têm autorização para trabalho externo ou saídas temporárias em datas festivas. Além disso, o preso deve apresentar bom comportamento e já ter cumprido pelo menos um sexto da pena.