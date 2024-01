Movimentação na rodoviária Nova Rio, nesta segunda-feira (1º) - Renan Areias/Agência O Dia

Movimentação na rodoviária Nova Rio, nesta segunda-feira (1º)Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 01/01/2024 16:41 | Atualizado 01/01/2024 17:02

Rio - Turistas que estiveram na Cidade Maravilhosa para aproveitar o Réveillon começaram a voltar para suas casas ainda nesta segunda-feira (1º). Pela Rodoviária do Rio, mais de 62 mil pessoas chegaram ao município na última sexta (29). Apesar de grande movimentação no terminal de ônibus, alguns visitantes ainda aproveitaram o primeiro dia do ano para conhecer os famosos pontos turísticos do Rio, como o Pão de Açúcar e a Escadaria de Selarón, na Lapa.

Ao DIA, famílias que vieram de São Paulo, por exemplo, revelaram a expectativa de retornar a cidade mais vezes em 2024. Como foi o caso da empreendedora Luthy Floriano, de 27 anos, que passou a virada do ano em Del Castilho, na Zona Norte, acompanhada do marido, da mãe e da sogra.



"Foi nossa primeira vez no Rio e gostamos bastante, uma coisa é ver pela TV, outra é estar por aqui. Essa virada foi só uma passagem pela cidade mas pretendemos voltar", contou.



Luthy ainda comentou um pouco sobre a expectativa para 2024. "Acredito que vai ser um ano de muitas conquistas, um ano bom pra nós que somos empreendedores do turismo. A pandemia travou muita coisa, mas de 2023 pra cá já melhorou muito e esperamos que 2024 seja ainda melhor," disse.



Quem também aproveitou o Réveillon no Rio foi o estudante de enfermagem Guilherme Almeida, 19 anos, e a companheira Beatriz Lima, 19, que também vieram pela primeira vez na cidade e retornaram ainda nesta segunda (1º). "Passamos a virada em São João de Meriti, foi muito bom e pretendemos voltar talvez no Carnaval", contou.

Pontos turísticos movimentados

A Escadaria de Selarón, na Lapa, por exemplo, foi um dos pontos de grande movimento neste primeiro dia do ano. No local, era díficil até mesmo garantir uma foto longe da multidão.

O português João Francisco, 25 anos, morador de São Paulo, foi um dos visitantes que aproveitou para passear um pouco mais pela região antes de retornar para a casa no fim do dia. "Passamos a virada em Santa Teresa. Deu pra ver todos os fogos, os do Flamengo, de Niterói e até de Copacabana. Eu moro em São Paulo tem um ano, mas pretendo voltar mais vezes ao Rio. Minha expectativa para 2024 é de muita positividade e prosperidade", disse.

O Pão de Açúcar e a Praia da Urca também reuniram turistas nesta segunda (1º).



Turismo em alta



De acordo com a Rodoviária do Rio, até o dia 2 de janeiro, o principal terminal carioca deve registrar mais de 645 mil passageiros. Isso porque o período do Réveillon tradicionalmente é um dos mais movimentados para o turismo, principalmente o carioca.



O ano de 2023 foi positivo para o setor rodoviário e para a recuperação da movimentação da Rodoviária do Rio. O terminal deve fechar o ano com mais de 10 milhões de passageiros, um aumento de 10% em relação ao total registrado no ano passado. O mês de novembro, por exemplo, foi o melhor em número de embarques dos últimos 9 anos no terminal. Foram 500.342 passageiros embarcados, 25% a mais que o mesmo período do ano passado e com aumento de 48% no volume de passageiros das linhas RJ-SP-RJ.