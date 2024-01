Equipes atuam no local desde a madrugada desta segunda-feira (1º) - Reprodução

Publicado 01/01/2024 17:03 | Atualizado 01/01/2024 17:09

Rio - Uma mulher desapareceu após entrar no mar na praia de Vilatur, em Saquarema, na Região Metropolitana do Rio. Bombeiros realizam buscas desde a madrugada desta segunda-feira (1º). A identificação da vítima ainda não foi divulgada.

De acordo com a corporação, uma equipe foi acionada às 4h50 da madrugada e segue atuando no local. A operação conta com guarda-vidas, mergulhadores, helicópteros, drones e motos aquáticas para auxiliar nas buscas.