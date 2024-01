Marcos Lerroy foi recebido na escola pelo carnavalesco Marcus Ferreira - Reprodução

Marcos Lerroy foi recebido na escola pelo carnavalesco Marcus Ferreira Reprodução

Publicado 01/01/2024 19:24

Rio - Um mês após ter sido agredido e precisar passar por uma cirurgia para retirada de um dos rins, Marcos da Silva Santana, o Marcos Lerroy, destaque de luxo da Mocidade Independente de Padre Miguel, confirmou presença na Sapucaí. Ao DIA, ele contou que pisar a Avenida será como desfilar pela primeira vez, mesmo após participar de 26 Carnavais.

"Depois da agressão e da cirurgia eu renasci, então vai ser como se fosse a primeira vez que eu tivesse pisando na Marquês de Sapucaí, e principalmente na escola que eu amo que é a Mocidade, na qual sou destaque há 26 anos. Vai ser meu 27º Carnaval. E na Inocentes de Belford Roxo vai ser o 11º", desabafa.



Na última sexta-feira (29), Lerroy visitou o barracão da Mocidade e confirmou sua presença. Com o enredo "Pede Caju Que Dou... Pé de Caju Que Dá!", a Verde e Branco vai desfilar no Sambódromo no dia 12 de fevereiro, exaltando a história da fruta do cajueiro.



Nas redes sociais, a escola fez uma publicação comunicando o retorno no destaque, que foi recebido no barracão pelo carnavalesco Marcus Ferreira, e agradeceu o apoio dos torcedores para a recuperação.

"Como é bom ter você conosco, Marcos Lerroy. Marcus Ferreira recebeu o meu querido destaque para alinharmos tudo e com muito orgulho, afirmo que estaremos juntos na avenida. Agradecemos todos os Independentes pela corrente", publicou a Mocidade na legenda.

Recuperação

De acordo com Lerroy, sua recuperação está favorável mediante a tudo que passou. Ele explicou, ainda, que antes da agressão e da cirurgia tinha compromissos com a Mocidade e com a Inocentes de Belford Roxo, da Série Ouro. A agressão e a cirurgia, porém, quase o tiraram do Sapucaí.



"Tive uma recuperação muito boa. Depois de sete dias já estava em casa tratando, cuidando dos pontos, no 8º dia não precisava mais de medicamentos. Hoje estou 85% inteiro e apto a fazer o desfile. Minha fantasia está sendo confeccionanda aos poucos, porque sou eu mesmo que faço, com ajuda de algumas pessoas e minha mãe também", revela.

O destaque de luxo também ressalta que a vida não será a mesma daqui para frente. "Por causa da recuperação, fiquei mais de um mês sem trabalhar. Na medida do possível estou fazendo o que dá pra fazer, mas tem coisas que não vou poder fazer nunca mais. Só isso que me deixa um pouco irritado, porque me tiraram algumas coisas que eu não vou poder fazer nunca mais", lamenta.