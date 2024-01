Publicado 02/01/2024 00:00

Na manchete: Quer entrar 2024 já realizando o desejo de conseguir um emprego? Então, confira vagas abertas na primeira semana do ano. Há oportunidades para várias áreas.

Após o Réveillon, quase 500 toneladas de lixo foram retiradas pela Comlurb da Praia de Copacabana, palco da principal festa no Rio.

Virada em Copa teve um preso com ajuda do reconhecimento facial. A tecnologia vai ser usada em praias, túneis e vias expressas.

Primeiro bebê do ano nascido na rede pública do Rio chegou ao mundo à 0h, no Hospital Pedro II.

Ensaios técnicos das escolas de samba na Sapucaí vão começar este fim de semana.

No D: saiba tudo sobre o Réveillon dos famosos.

No Ataque, Botafogo vai começar a temporada sem Lucas Perri e outros seis jogadores.

Também no Ataque: Lendário massagista do Flamengo e ídolo da torcida, Denir morre aos 75 anos, vítima de câncer.

Youtuber é encontrado morto na casa de vizinhos em São Paulo. O corpo estava enterrado no quintal.