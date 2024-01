O motorista recebeu a quantia de R$ 89,50 - Rede Social

O motorista recebeu a quantia de R$ 89,50Rede Social

Publicado 01/01/2024 18:07

Rio - Um motorista de ônibus recebeu uma vaquinha de passageiros enquanto trabalhava em uma linha municipal do Rio durante a virada do ano. Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que ele recebe a quantia de R$ 89,50. Segundo o condutor, Jhon Lopes Souza, 35 anos, ele fazia o trajeto Barra da Tijuca - Tanque quando foi surpreendido pela atitude dos passageiros.



Ainda nas imagens, um grupo conta o dinheiro enquanto outros gritam: 'Ele merece'. Após receber a quantia, o motorista agradece.

Motorista de ônibus recebe 'vaquinha' de passageiros por trabalhar durante o Réveillon. #ODia



Créditos: Redes sociais pic.twitter.com/0xoVKKYXlP — Jornal O Dia (@jornalodia) January 1, 2024

Ao DIA, o motorista explicou que geralmente costuma fazer a linha 790, Cascadura - Campo Grande, mas que devido ao movimento no Réveillon foi escalado para a linha 878 e trabalhou das 20h às 6h. Jhon disse ainda que não esperava a atitude dos passageiros e que o caso aconteceu por volta das 3h, quando ele já levava as pessoas de volta para suas casas.

"Os três rapazes, que eu até queria encontrar, falaram: 'Pô, você tá aí atendendo a gente bem pra caramba e a gente curtindo com nossa família. Vamos fazer uma caixinha solidária para o motorista que ele merece, ta fazendo serviço essencial aqui levando e trazendo a gente pra praia’' Aí todo mundo curtiu e ajudou", disse.

O condutor disse que no final ganhou R$ 168. "Ali eles me deram R$ 80 e pouco e algumas pessoas que não deram na hora foram desembarcando e me dando", explicou.

Ainda nas redes sociais, o vídeo viralizou e já alcança mais de 1,4 mil visualizações. “Isso é tão adorável. Uma ótima maneira de valorizar trabalhadores essenciais", disse um comentário.



"É um gesto maravilhoso e lindo de ser apreciado. Aqueles que trabalham todos os dias para que outros tenham os serviços que precisam", disse outro.



"Eles conseguiram dar muita alegria ao piloto e eu gosto disso. Muito dinheiro para esses benfeitores neste ano e principalmente saúde e paz", comentou mais um.