Homem foi preso em bloqueio policialFoto: Divulgação/Pmerj

Publicado 01/01/2024 00:04 | Atualizado 01/01/2024 01:15

Rio - Um homem, foragido da Justiça, foi preso enquanto tentava passar o Réveillon em Copacabana na noite deste domingo (31). Ele foi identificado em um bloqueio policial na esquina das Ruas Miguel Lemos com Av. Atlântica enquanto tentava acessar a faixa de areia. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto desde março por tentativa de homicídio.

A assessoria da Polícia Militar informou que uma equipe do 19° BPM (Copacabana) efetuou a prisão através do uso de um sistema de reconhecimento facial em um dos pontos de bloqueio à chegada na orla.



O indivíduo detido, que estava com um mandado de prisão em aberto desde março deste ano, foi conduzido à 13ª DP (Copacabana). De acordo com a corporação, a ocorrência ainda está em andamento.