Argentino Silvio Gabriel Juarez foi preso após ser reconhecido por sistema de videomonitoramentoReprodução

Rio - O argentino Silvio Gabriel Juarez, de 54 anos, preso após ser identificado como um foragido da Justiça pelo sistema de reconhecimento facial em Copacabana , na Zona Sul, foi solto após audiência de custódia realizada na tarde desta quinta-feira (4). De acordo com a decisão, o mandado de prisão que justificou sua detenção na terça-feira (2) já havia sido revogado.

A determinação para soltura veio do juiz Bruno Rodrigues Pinto. Segundo o magistrado, o juízo do processo original que condenou Silvio pelo crime de furto, em 2020, extinguiu sua pena, pois o mesmo já cumpriu o que havia sido determinado na época. Por isso, a prisão do argentino se tornou ilegal e um alvará de soltura foi expedido.

"Da leitura do processo original, verifico que, após a expedição da ordem de prisão, o juízo natural declarou extinta a punibilidade do custodiado e determinou a expedição de alvará de soltura. Assim, considerando que o cumprimento da ordem de prisão é manifestamente ilegal, declaro a ilegalidade da prisão e determino a expedição de alvará de soltura em favor do custodiado", escreveu o juiz na decisão.

A prisão de Silvio foi realizada por agentes do Copacabana Presente na terça-feira (2). Os policiais chegaram até o homem a partir do alerta emitido pelo sistema de reconhecimento implementado no bairro, que indicando a presença do argentino na Praça Almirante Júlio de Noronha.

A informação sobre a localização, inclusive com as imagens do homem, foi repassada às unidades e chegou aos agentes do Segurança Presente que estavam próximos do local e realizaram a prisão, minutos após a emissão do alerta.

Silvio está no Brasil desde 2014 e tem cinco anotações criminais por furto, roubo e tráfico de drogas. A primeira detenção foi em 2016, mas foi a prisão por envolvimento no furto a um supermercado, em Botafogo, que o levou a ser condenado, em 2020, pela 5ª Vara Criminal do Rio.

Liberação de mulher em caso semelhante

Segundo o delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP (Copacabana), delegacia onde a prisão foi registrada, os agentes que efetuaram o registro suspeitaram que o mandado estivesse irregular e fizeram a checagem: "A gente desconfiou que esse mandado não estava regular, então acionamos a Vara de Execuções Penais (VEP) e eles confirmaram que o mandado havia sido revogado. Por isso, a liberamos", disse Lages.

De acordo com o mandado de prisão, a mulher era procurada desde 2012, mas já havia sido presa em 2023. Ela permaneceu dois meses sob custódia em regime fechado, até que a Justiça acatou pedido da defesa a conversão para que ela respondesse apenas cumprindo medidas cautelares.

Em agosto do ano passado, o processo foi concluído e a mulher condenada a três anos de prisão em regime aberto, serviços comunitários e multa. Mesmo assim, o mandado de prisão por roubo não recebeu baixa e seguia em aberto no sistema, o que acabou gerando a nova prisão da condenada nesta quarta-feira (3).

Segundo a Polícia Civil, o sistema usado pela corporação é abastecido pelo Poder Judiciário e depende da comunicação formal."O SIPWeb é um sistema da Polícia Civil, no qual são cadastrados os mandados de prisão comunicados à instituição pelo Poder Judiciário, bem como eventuais alvarás de soltura ou contramandados de prisão. Logo, qualquer atualização depende da comunicação formal do Tribunal de Justiça", diz comunicado.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) esclareceu que a responsabilidade pela atualização do banco é dos juízes e juízas e não pelo órgão.

"O Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça a partir da alimentação feita por juízes e juízas de todo o país. Conforme a Resolução CNJ n.251/2018: 'a responsabilidade pelo cadastro de pessoa, expedição de documentos, classificação, atualização e exclusão de dados no sistema, é exclusiva dos tribunais e das autoridades judiciárias responsáveis pelo cadastro da pessoa e pela expedição de documentos.' Por conta disso, cabe ao juiz/tribunal responsável pela emissão do mandado prestar as informações acerca dos documentos inseridos no BNMP", informou em nota.