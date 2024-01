Prefeitura celebra dois anos do projeto Turistando com a Comunidade levando grupo de moradores do Engenho Novo para passeio na Roda-Gigante, no Porto Maravilha - Divulgação/Prefeitura

Publicado 04/01/2024 19:14 | Atualizado 04/01/2024 19:33

Rio - A Prefeitura do Rio promoveu, nesta quinta-feira (4), um passeio na Roda Gigante Yup Star Rio, no Porto Maravilha, com um grupo de 36 moradores das comunidades Céu Azul e Rato Molhado, no Engenho Novo, na Zona Norte. A programação marcou os dois anos do projeto 'Turistando com a Comunidade'.



A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria de Ação Comunitária, já promoveu 150 visitas guiadas a pontos turísticos do Rio, beneficiando 3,9 mil pessoas de 90 favelas e comunidades com baixos índices de desenvolvimento social. O principal objetivo é proporcionar aos moradores dessas localidades a oportunidade de conhecer a cidade onde moram e o acesso aos bens culturais e de lazer.



"O Turistando com a Comunidade visa estimular novas vivências em espaços públicos voltados ao turismo, à cultura e à arte, promovendo conhecimento, inclusão social, dignidade e melhoria da qualidade de vida dos beneficiários", disse o secretário de Ação Comunitária, Chiquinho Brazão.



Com 88 metros de altura, a Roda-Gigante Yup Star proporciona uma vista de 360 graus da Cidade Maravilhosa. Dentro da cabine panorâmica de vidro, ao longo de 20 minutos, o visitante pode observar belezas naturais, paisagens históricas e marcos culturais do Rio.



"Mesmo com o tempo nublado, foi inesquecível ver de cima as águas calmas da Baía de Guanabara e vários pontos turísticos da cidade. Quase consegui avistar a minha casa", disse Luiz Miguel, de 19 anos, um dos participantes do passeio.



Do topo da roda-gigante, é possível ver de um lado a Baía de Guanabara, cortada pela Ponte Rio-Niterói e, do lado oposto, há vista para o Morro da Providência - a favela mais antiga do Brasil - para o relógio da Central, Cristo Redentor e Pão de Açúcar, entre outros.



"Gostei tanto que entrei na fila mais uma vez para repetir o passeio. É muito boa a sensação de ver a cidade lá de cima, onde tudo parece pequeno", disse João Gabriel Barros, de 10 anos.



Entre os locais incluídos na programação do Turistando com a Comunidade para as próximas semanas estão o Museu Chácara do Céu, em Santa Teresa, o Paço Imperial, na Praça XV, o Museu da República, no Catete, e a Biblioteca Nacional, no Centro.



Nos últimos três meses, desde a retomada do projeto pela prefeitura, a programação contou com visitas a locais como o Museu de Arte do Rio, Centro Cultural Banco do Brasil, Parque Lage, Real Gabinete Português de Leitura, Catedral Metropolitana, Planetário da Gávea, Maracanã, Museu Aeroespacial, Museu do Amanhã, Floresta da Tijuca, Parque Glória Maria (antigo Parque das Ruínas), Museu do Pontal, Oi Futuro e Theatro Municipal.