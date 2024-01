Antônio Marcos também responde por estupro contra a própria enteada - Reprodução

Publicado 04/01/2024 17:55 | Atualizado 04/01/2024 18:12

Rio - Antônio Marcos Moretti Fabelo foi preso, nesta quarta-feira (4), no bairro do Alcântara, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, por agentes da 126ª DP (Cabo Frio). Ele é acusado pelo assassinato de um secretário municipal do Espírito Santo, em 2001.

Antônio tinha dois mandados de prisão pendentes, sendo o primeiro mandado, expedido pela Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy pela prática de latrocínio (roubo seguido de morte), e o segundo, expedido pelo Juízo da Comarca Integrada de Brejetuba-Conceição do Castelo (ES), por receptação.

Ele foi condenado a 23 anos de prisão por latrocínio contra Marcelino Lucas da Silveira, secretário municipal de Administração de Itapemirim (ES) - ele respondeu ao processo juntamente com outros três acusados. O crime ocorreu em 26 de novembro de 2001.

Ele também responde por estupro contra a própria enteada em um inquérito policial da Delegacia de Atendimento a Mulher de São Gonçalo (Deam-SG).