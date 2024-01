Manu Diniz, de 24 anos, foi encontrada morta na linha férrea em Bangu, na Zona Oeste do Rio - Reprodução

Publicado 04/01/2024 17:30 | Atualizado 04/01/2024 17:50

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Manu Diniz, uma mulher trans de 24 anos, que teve o corpo encontrado com diversos ferimentos na linha férrea em Bangu, Zona Oeste, na última sexta-feira (29).

De acordo com familiares, um amigo disse que a vítima desapareceu após apresentar um comportamento agressivo depois de uma discussão. A família usou as redes sociais da jovem, nesta quarta-feira (3), para contar que soube do desaparecimento apenas no sábado passado (30).

Segundo a postagem, as buscas foram realizadas por diferentes lugares até que, na segunda-feira (1º), eles receberam uma foto do corpo da jovem, indicando que ele estava no Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, também na Zona Oeste.

A vítima foi encontrada morta próximo a linha férrea de Bangu, na sexta-feira (29). A Polícia Militar informou que agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foram acionados para atender ocorrência de encontro de cadáver. Manu apresentava diversos ferimentos pelo corpo, como arranhões, hematomas e cortes.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado na 34ª DP (Bangu). Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

A jovem foi enterrada nesta quarta-feira (3) no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste.