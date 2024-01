O que era para ser um dia movimentado no calçadão de Nilópolis acabou em prejuízo para lojistas - reprodução

Publicado 05/01/2024 00:00

Era pra ser um dia movimentado, mas foi só limpar loja. A cena é do calçadão de Nilópolis era essa.

Os funcionários trocaram as vendas por rodinhos e panos de chão. Depois da chuva forte, em pouco tempo o calçadão, que tem até cobertura e foi todo reformado, não suportou.

As obras no entorno não acompanharam as melhorias e a chuva de verão intensa deu prejuízo. Um caminhão da prefeitura veio pra limpar a área coletiva, mas não teve jeito: na parte da manhã, faturamento zero.



Mas o pior foi ficar sem Luz. Priscila, que vende calçado, ligou pra patroa no fim do dia. Apenas quatro atendimentos. Isso além de limpar a lama. Ficaram sem luz. A previsão de volta era para esta madrugada.

Tá bonito

Ao sair de Copa pra pegar a Epitácio Pessoa, tudo parado. Blitz em carro e ninguém reclamou. PM simpático só pedia pra abaixar os vidros. De quem estava de roupa de praia checavam os documentos.



Segundo a assessoria, a Operação Verão não é só pra quem pega ônibus não, vale pra todo mundo. Moto, carro ou buzão é assim vai ser até o fim do calorão.