Facas apreendidas com o suspeito preso por feminicídioReprodução

Publicado 04/01/2024 21:11 | Atualizado 04/01/2024 21:34

Rio - Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (4) por matar a ex-companheira a facadas. O suspeito havia cometido o crime no Rio de Janeiro e estava fugindo para casa dos pais, no Distrito Federal, quando foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-040, altura de Luziânia, em Goiás.

De acordo com a PRF, agentes estavam em patrulhamento e deram ordem de parada a um carro. Ao descer do veículo, o motorista estava com manchas de sangue na camisa e no pescoço, além de um curativo na perna. O suspeito, então, contou que havia esfaqueado a ex-companheira no dia anterior.

No carro, os agentes encontraram duas facas, sendo que uma delas estava suja de sangue. Além disso, o Tribunal de Justiça do Rio havia expedido um mandado de prisão preventiva por feminicídio contra ele também nesta quinta-feira.

O homem foi encaminhado à 1ª DP de Luziânia e ficará à disposição da Justiça.