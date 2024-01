Composição apresentou problemas técnicos - Reprodução

Composição apresentou problemas técnicosReprodução

Publicado 04/01/2024 16:43 | Atualizado 04/01/2024 17:35

Rio - Uma fumaceira assustou passageiros do metrô na estação Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, na tarde desta quinta-feira (4). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as pessoas deixando a composição que apresentou os problemas. Apesar do susto, o veículo não chegou a pegar fogo e não houve feridos.

Veja o vídeo

Problema técnico causa fumaceira na estação de metrô Nossa Senhora da Paz, em Ipanema.

Por meio de nota, o MetrôRio informou que o veículo da Linha 4 apresentou problemas técnicos e os passageiros foram transferidos para outra composição. De acordo com a concessionária, não houve impacto nos intervalos e o sistema continua funcionando sem problemas.