O homem ferido foi levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 04/01/2024 16:24 | Atualizado 04/01/2024 17:47

Rio – Um homem foi baleado, na manhã desta quinta-feira (4), durante uma ação de policiais militares na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. Uma pistola e drogas foram apreendidas com ele, que possuía quatro mandados de prisão em aberto.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHq) realizavam patrulhamento pela região quando, de acordo com os agentes que atuaram na ocorrência, eles foram atacados a tiros por um grupo de criminosos. A corporação não informou se os policiais revidaram.

Depois de buscas pela região, os militares encontraram o homem ferido. Ele seria suspeito de ter participado do ataque às equipes, conforme apontou a PM. Junto dele, a corporação informou que uma pistola e drogas foram encontradas.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi socorrido e encaminhado em uma viatura da PM para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, ainda na Zona Norte do Rio. Durante o translado, diversos mototaxistas acompanharam o veículo. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), tiros foram ouvidos na região entre 9h30 e 11h30. Moradores destacaram que os disparos são ouvidos constantemente na comunidade. "Acordei com esses tiros. Misericórdia. Jacarezinho não está tendo um dia de paz, senhor", escreveu uma internauta. "Os tiros são desde a véspera do Ano Novo. Jacarezinho não aguenta mais", comentou outra.

Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo). O homem se encontra sob custódia e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Contra ele, foram cumpridos quatro mandados de prisão pendentes.