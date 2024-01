A prisão foi realizada por agentes da 30ª DP (Marechal Hermes) - Divulgação

Publicado 04/01/2024 18:49 | Atualizado 04/01/2024 18:55

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (3), por explorar sexualmente cinco mulheres e duas adolescentes em uma casa em Oswaldo Cruz, na Zona Norte. Segundo as investigações, elas eram obrigadas a repassar parte da quantia do trabalho ao suspeito.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 30ª DP (Marechal Hermes) identificaram, através de informações do setor de inteligência e de uma denúncia anônima, o endereço da residência. No imóvel, havia cinco mulheres, sendo duas menores de idade.

A investigação descobriu que o criminoso era o responsável pelo estabelecimento e cobrava valores mensais das garotas que trabalhavam no local. Ele chegava a receber cerca de R$ 100 por semana pelo aluguel do quarto do imóvel, se beneficiando da prostituição para lucrar.

Os agentes ainda apuraram que o suspeito, que não teve a identidade revelada, possui anotações criminais por estelionato e organização criminosa.

O homem foi autuado por exploração sexual e por submeter à exploração sexual de menores.