Criminosa foi encaminhada à 12ª DP (Copacabana)Reprodução/Google Maps

Publicado 03/01/2024 17:36 | Atualizado 03/01/2024 17:44

Rio - Uma mulher considerada foragida da Justiça foi presa enquanto caminhava no calçadão de Copacabana, Zona Sul, nesta quarta-feira (3), após ser identificada por câmeras com sistema de reconhecimento facial. De acordo com a Polícia Militar, é a quarta pessoa presa com o auxílio do equipamento de monitoramento instalado na orla.

O mandado de prisão contra a mulher foi expedido em 2012 pelo crime de roubo. Após a prisão, ela foi conduzida para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.

Além dela, outros três criminosos foram presos com o auxílio das novas câmeras de monitoramento facial instaladas em Copacabana. Um homem, que estava foragido da Justiça desde março de 2023, foi preso na noite de domingo (31), e outros dois foram localizados por policiais do Segurança Presente, nesta terça (2), todos na orla.

Segundo o Governo do Estado, o sistema de videomonitoramento da Polícia Militar, em funcionamento desde o dia 31 de dezembro, é usado para detectar pessoas que estão com pendências judiciais e custou cerca de R$ 18 milhões aos cofres público.

A expectativa do governo é instalar câmeras com a tecnologia em toda a orla da cidade, além de túneis e também em vias expressas. A previsão é que o sistema seja ampliado a partir deste mês e que esteja em operação no entorno do Sambódromo durante o carnaval.