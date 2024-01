Chove forte em bairros da Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira (3) - Reprodução/Redes sociais

Chove forte em bairros da Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira (3)Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/01/2024 21:12 | Atualizado 03/01/2024 22:40

Rio - A forte chuva que atingiu bairros da Zona Oeste na noite desta quarta-feira (3) alagou ruas e afetou a circulação dos trens da SuperVia. A cidade do Rio entrou no Estágio 3 às 20h55 por causa dos registros de chuva maiores do que 30mm em um período de uma hora.

No mesmo intervalo, houve registro de chuva moderada nos seguintes bairros: Bangu (5 mm), Campo Grande (4 mm), Madureira (3.4 mm), Piedade (2.2 mm) e Barra/Riocentro (1.6 mm). Entre 20h45 e 21h, o Alerta Rio registrou chuva forte na Av. Brasil/Mendanha (10.8 mm) e Anchieta (10.4 mm). Segundo o Alerta Rio, o núcleo de chuva forte chegou à Zona Norte por volta das 21h15 desta quarta-feira (3).

O sistema de energia da SuperVia também foi afetado, fazendo com que os trens para Santa Cruz circulem somente entre as estações Central do Brasil e Campo Grande. O trecho entre as estações Benjamim do Monte e Santa Cruz encontra-se fechado para embarque e desembarque. A equipe técnica da concessionária que administra o serviço atua para o restabelecimento.

Veja imagens da chuva em Campo Grande:

Nas redes sociais, moradores de Campo Grande demonstraram preocupação com o grande volume de água que cai na região. "Estrada do Monteiro com chuva que não para, com raio. O rio daqui do lado de casa esta cheio já", alertou uma moradora. Uma outra pessoa escreveu que não está conseguindo retornar para casa: "Eu tô preso em Campo Grande. Essa chuva tinha que cair logo agora?".



A previsão para esta quinta-feira (4) é de pancadas isoladas de chuva moderada a forte nos períodos da tarde e noite. O céu seguirá encoberto pelas nuvens, com ventos moderados e os termômetros podem chegar à máxima de 33°C e mínima de 22°C.

Na sexta-feira (5), as temperaturas devem entrar em declínio. Com máxima prevista de 28°C e mínima de 20°C, o dia pode ter chuva fraca a moderada a qualquer momento, com ventos moderados a fortes e o tempo ficará de nublado a encoberto.



Ventos fracos a moderados, céu nublado e previsão de chuvisco ou chuva fraca marcarão o sábado (6). Os termômetros podem marcar entre 30°C e 19°C.



Já no domingo (7), o clima deve voltar a ficar estável e não é previsto que chova. A nebulosidade ficará entre parcialmente a totalmente nublado ao longo do dia, com as temperaturas chegando nos 31°C de máxima e mínima de 19°C. Os ventos soprarão de moderados a forte.

Chuva afeta Baixada

Nas redes sociais, internautas também compartilharam imagens e vídeos da chuva forte que atingiu as cidade de Nilópolis e Queimados, na Baixada Fluminense, causando alagamentos e deixando motoristas de carros e motos ilhados.

De acordo com o corpo de bombeiros, equipes já atenderam cerca de 30 ocorrências relacionadas às chuvas, nas últimas 24 horas, em todo o território fluminense, a maioria relacionadas a salvamentos de pessoas e cortes de árvores.



Os agentes da Defesa Civil Estadual estão em contato permanente com as Prefeituras e informaram que prontos para dar suporte caso as ocorrências extrapolem a capacidade de resposta da gestão municipal.

Monitoramento



O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) informou que acompanhando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos em todo o território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário.



Neste momento, é alto ou muito alto o risco hidrológico na capital, na Baixada Fluminense e na Região Sul. Há risco de alagamentos e inundações nos municípios do Rio de Janeiro, Nilópolis, Mesquita, São João de Meriti e Barra Mansa.



É alto o risco geológico nas regiões Sul e Baixada Fluminense, com possibilidade de deslizamentos nos municípios de Barra Mansa, Nilópolis e Mesquita.



Neste momento, há núcleos de chuva moderada a forte nas regiões Sul, Baixada Fluminense e na capital.



O cenário para as próximas horas é de pancadas de chuva moderada a forte para todas as regiões.