Rogério Alves de Araújo foi preso em Cabo FrioReprodução

Publicado 03/01/2024 21:12

Rio - Rogério Alves de Araújo, acusado de matar uma mulher há quase 22 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (3), no município de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Alvo de um mandado de prisão preventiva, ele era considerado foragido desde o início de 2023.

O crime aconteceu no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo. Moradores da região estavam nas ruas para celebrar a vitória da seleção brasileira em uma partida da Copa do Mundo de 2002, realizada no mês de junho.

A irmã da vítima teria visto a filha de dois anos sendo empurrada pela mulher de Rogério, o que deu início a uma discussão. Com isso, o acusado pegou um revólver e atirou no abdômen da moça, que sobreviveu. Além disso, atirou duas vezes contra a mãe dela, que também escapou da morte. Por fim, Rogério baleou o rosto da tia da criança, que passou duas semanas internada em um hospital e não resistiu ao ferimento.

Em fevereiro de 2023, a 4ª Vara Criminal de São Gonçalo expediu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que passou a ser considerado foragido. Nesta quarta, ele foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).