Homem foi preso em bloqueio policial durante o réveillon em Copacabana, na Zona Sul do RioDivulgação/PMERJ

Publicado 03/01/2024 20:52 | Atualizado 03/01/2024 21:22

Rio - A Justiça do Rio manteve a prisão de Fábio Cardozo Bansemer, considerado foragido da Justiça e que foi localizado pela Polícia Militar na noite do réveillon em Copacabana, no domingo (31) graças ao sistema de videomonitoramento. O preso responde por tentativa de homicídio qualificado e estava com um mandado de prisão em aberto desde março do ano passado.

Fábio foi identificado em um bloqueio policial na esquina das Ruas Miguel Lemos com Av. Atlântica enquanto tentava acessar a faixa de areia. Segundo o processo que consta que consta contra o detido, a vítima de tentativa de homicídio disse que foi agredida por um grupo quando retornava para casa. Um dos agressores identificado pela vítima foi Fábio.

Nesta quarta-feira (3), um mulher, que também estava foragida da Justiça, foi presa enquanto caminhava no calçadão de Copacabana . Ela foi identificada por câmeras com sistema de reconhecimento facial. De acordo com a Polícia Militar, é a quarta pessoa presa com o auxílio do equipamento de monitoramento instalado na orla.

O mandado de prisão contra a mulher foi expedido em 2012 pelo crime de roubo. Após a prisão, ela foi conduzida para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.

Já na terça-feira (2), o argentino Silvio Gabriel Juarez , de 54 anos, considerado foragido da Justiça desde 2022, foi preso após ser identificado pelo mesmo sistema de reconhecimento facial, em Copacabana. Silvio foi condenado em 2020 por um furto a um supermercado em Botafogo, também na Zona Sul. Ele tinha cinco anotações criminais.

A prisão foi realizada por agentes do Copacabana Presente, que chegaram até o suspeito a partir do alerta emitido pelo sistema de reconhecimento, indicando a presença de Silvio na Praça Almirante Júlio de Noronha, em Copacabana. A informação sobre a localização, inclusive com as imagens do procurado, foi repassada às unidades e chegou aos agentes do Segurança Presente que estavam próximos do local e realizaram a prisão, minutos após a emissão do alerta.

Sistema de reconhecimento facial será ampliado

A Polícia Militar deve ampliar o uso dos equipamentos de reconhecimento durante ações no estado do Rio. Após o sucesso na festa de Réveillon em Copacabana, as ferramentas serão utilizadas durante policiamento na praia, túneis e vias expressas.

O sistema de reconhecimento já havia sido utilizado pela PM em jogos de futebol realizados no Maracanã. Com uma câmera, ele identifica a pessoa e, com base nos dados de pessoas foragidos, encontra os suspeitos procurados pela Justiça.

Durante o Réveillon em Copacabana, o equipamento ajudou na prisão de um homem com mandado em aberto por tentativa de homicídio. Além dele, a PM prendeu seis suspeitos e apreendeu 12 adolescentes.