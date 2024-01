Felipe Cesar Evangelista foi preso e encaminhado à Deam de Nova Iguaçu - Reprodução

Felipe Cesar Evangelista foi preso e encaminhado à Deam de Nova IguaçuReprodução

Publicado 03/01/2024 20:28

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta-feira (3), Felipe Cesar Evangelista, de 43 anos, acusado de agredir a própria mãe, de 66 anos, no bairro de Cerâmica, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ao ser conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), o suspeito quebrou a porta de vidro da entrada durante uma tentativa de fuga. Além da lesão corporal, ele também responderá por dano ao patrimônio público.

A vítima foi à Deam de Nova Iguaçu com diversos ferimentos no rosto e sangue escorrendo pelo nariz. Na delegacia ela relatou aos policiais que o filho havia ligado e pedido ajuda por causa de uma discussão na qual se envolveu com vizinhos. A mãe não o defendeu e Felipe ficou irritado com a resposta.

O agressor foi até a casa da idosa e a socou por diversas vezes, além de quebrar o celular da vítima. Ainda na especializada, a mulher disse que tem medo do filho porque ele é usuário de crack e já o agrediu em outras cinco ocasiões. Inclusive, ela chegou a registrar ocorrência em outra delegacia.

Ao ser levado à Deam, Felipe estava visivelmente alterado. Na viatura, ele se debatia e gritava com a mãe e os policiais. A delegada Mônica Areal, titular da especializada, solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva.

"Nós estamos protegendo a vítima. As mães demoram mais a denunciar, mas não fiquem vivendo na violência. Denuncie e viva em paz", comentou a delegada.