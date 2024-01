Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e já ouviu os PMs envolvidos - Divulgação

Publicado 03/01/2024 21:15 | Atualizado 03/01/2024 21:28

Rio - Policiais civis apreenderam uma adolescente e prenderam um homem que eram procurados pela Justiça de Alagoas por envolvimento na morte de uma mulher, que era sogra e mãe dos autores do crime.

O acusado foi preso em Bonsucesso, enquanto saía de uma agência bancária. Já a jovem foi localizada na Comunidade da Maré, na Zona Norte.



A ação ocorreu devido a troca de informações da Delegacia de Homicídio da Capital com a Polícia Civil de Alagoas. De acordo com as investigações, os dois teriam cometido o crime há dois anos, porque a vítima não aceitava o relacionamento da filha com o homem, que tinha mais de 50 anos e família constituída.