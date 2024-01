Mãe, filho e filha foram capturados na Ponte Rio-Niterói, quando retornavam para a capital, de onde fugiram após cometerem o crime - Divulgação

Publicado 03/01/2024 18:34

Rio - Uma mãe e dois filhos foram presos, nesta quarta-feira (3), pelo assassinato do vendedor de água Celso Ferreira da Silva, no dia 28 de dezembro, na Pavuna, Zona Norte. A captura foi feita por policiais civis da 39ª DP (Pavuna) e rodoviários federais na Ponte Rio-Niterói.

Os três foram presos no momento em que retornavam para a capital após uma tentativa de fuga. A ação aconteceu após trabalho de investigação, troca de informações de inteligência e monitoramento.

De acordo com as investigações, a vítima vendia água mineral e foi ao depósito de bebidas administrado pela mulher, na Pavuna, para cobrar uma dívida. Houve um desentendimento entre Celso e o filho da proprietária. Ao presenciar o fato, a dona do estabelecimento atirou contra Celso, que foi atingido, mas conseguiu fugir. Mas logo em seguida, ele foi alcançado.



Em imagens analisadas pela policia, Celso aparece no chão sendo agredido pela filha da proprietária, que em seguida passa com o carro duas vezes por cima da vítima. Celso, ferido, é colocado no porta-malas do carro e os três fogem. Os agentes ainda investigam se Celso ainda teria sido esfaqueado e alvejado novamente.



Após a captura, o filho disse aos agentes que o corpo de Celso estaria no município de Tanguá. Os policiais foram ao local indicado e tomaram conhecimento de que um corpo carbonizado havia sido recolhido naquela localidade, na madrugada após o crime.