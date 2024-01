Gabriel foi encontrado pro agentes dormindo na calçada da Rua São Clemente, em Botafogo - Reprodução

Gabriel foi encontrado pro agentes dormindo na calçada da Rua São Clemente, em BotafogoReprodução

Publicado 03/01/2024 14:02 | Atualizado 03/01/2024 14:26

Rio - Gabriel Gonçalves Nascimento, de 22 anos, suspeito de roubar cerca de R$ 100 mil em equipamentos de uma clínica odontológica em Copacabana, Zona Sul, foi preso, nesta quarta-feira (3), em Botafogo. De acordo com a Polícia Civil, ele foi encontrado dormindo na calçada da Rua São Clemente. Gabriel já havia sido preso outras seis vezes pelo crime de furto somente no ano passado.

Contra Gabriel havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Rio pelo furto à clínica odontológica. A ação do criminoso, que agiu ao lado de outro suspeito, identificado como Patrick Rocha Maciel, foi flagrada por câmera de segurança instalada no estabelecimento. O crime aconteceu no último dia 26 de dezembro.

No registro, é possível ver Gabriel procurando objetos de valor na mesa da recepção da clínica, enquanto o outro suspeito estava em outro cômodo. Segundo o proprietário do consultório, foram levados equipamentos de uso odontológico, além de computadores avaliados em cerca de R$ 100 mil.

Além desse registro, Gabriel também havia sido flagrado praticando um furto contra uma loja de periféricos de computador, videogames e celulares. O criminoso já havia sido preso em flagrante outras seis vezes em 2023, com um total de 27 passagens. A última prisão dele aconteceu no dia 22 de dezembro, mas foi posto em liberdade no dia 24.

O outro envolvido no assalto à clínica odontológica, Patrick Rocha Maciel, também é conhecido da polícia. Alvo de mandado de prisão preventiva, ele está foragido e já tem mais de 90 passagens por crimes diversos, entre furtos, roubos, porte de arma e lesão corporal.

A prisão de Gabriel foi feita por agentes da 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.