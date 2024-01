Câmeras para reconhecimento facial devem ser utilizadas para identificar criminosos no entorno do Sambódromo - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/01/2024 15:28 | Atualizado 02/01/2024 15:36

Rio - O sistema de reconhecimento facial realizado por meio de videomonitoramento, utilizado pelas forças de segurança do estado durante o réveillon, deve ser usado nos arredores do Sambódromo, na Cidade Nova, região central do Rio, durante o Carnaval deste ano. A medida ainda pode ser utilizada durante desfiles de blocos de rua.

A informação é do secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, que nesta terça-feira (2) concedeu entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova . Segundo Pires, o primeiro passo é consolidar a ferramenta em toda a orla da capital, em vias expressas, como a Linha Amarela e Linha Vermelha, e em túneis da cidade do Rio. Grandes eventos, como o Carnaval, também são prioridades.

"A nossa primeira parte é implantar o que foi contratado, trabalhar a questão da orla, vias de acesso e túneis da cidade. O nosso desejo para o Sambódromo é que a gente consiga fazer em todo o entorno, na parte externa, também o videomonitoramento. Nós temos um sistema que pode ser empregado de forma volante. Esse sistema que a gente vai utilizar. A previsão é que ocorra essa implementação para que a gente possa ter no entorno do Sambódromo toda a questão do videomonitoramento. Sobre os blocos, vamos ter que sentar com a prefeitura para a gente definir melhor essa questão dos desfiles para que a gente tenha um corredor previamente definido. Vamos começar a sentar para conversar isso e ver uma forma de levar esse sistema para os blocos. É certo que no entorno do Sambódromo o sistema será implantado", afirmou.

Após uma avaliação positiva da segurança no Réveillon, Pires disse a extensão da ferramenta em praias, túneis e vias expressas deve ser finalizada até o final do ano ou no primeiro semestre de 2025. Até o momento, o equipamento já foi instalado em Copacabana, Arpoador, ambos na Zona Sul do Rio, e na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

Com cerca de 3 mil agentes e equipamentos como câmeras de reconhecimento facial e detector de metal, as forças de segurança do estado prenderam cinco homens e apreenderam 12 adolescentes durante o Réveillon em Copacabana. Ao todo, 102 objetos perfurocortantes foram recolhidos nos pontos de revista em todo o bairro.