Duas pessoas ficaram feridas em um capotamento na Av. Gilka Machado, no RecreioReprodução / Google

Publicado 07/01/2024 11:49 | Atualizado 07/01/2024 12:36

Rio - Duas pessoas ficaram feridas após um carro capotar no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, na manhã deste domingo (7). Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram atendidas no local e liberadas.

Às 10h15, o quartel do Recreio foi acionado para atender a ocorrência, que aconteceu na Avenida Gilka Machado.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), agentes da CET-Rio estiveram no local para gerir o tráfego. O COR ainda informou que o trânsito na região não apresentou retenções.