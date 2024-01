Na ação, os policiais apreenderam uma pistola e duas granadas - Divulgação / PMERJ

Publicado 07/01/2024 09:57 | Atualizado 07/01/2024 12:33

Rio - Um suspeito morreu, na madrugada deste domingo (7), durante uma troca tiros com policiais do 12° BPM (Niterói), no bairro de Santa Bárbara, em Niterói, na Região Metropolitana. Na ação, segundo a Polícia Militar, os agentes apreenderam uma pistola e duas granadas. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niteroi.

Também em Niterói, no Barreto, a equipe do 12° BPM prendeu uma mulher e dois homens na comunidade do Marítimo. Um fuzil foi apreendido com eles.

O trio, que não teve a identidade revelada, foi levado para a delegacia da região, onde ficará à disposição da Justiça.