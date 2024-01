O ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo completou duas semanas internado no Rio de Janeiro, onde trata um quadro de infecção urinária, do qual apresenta uma "evolução favorável", informou o Hospital Barra D’Or nesta terça-feira (29) - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 06/01/2024 09:01 | Atualizado 06/01/2024 10:20

O DIA, a assessoria do hospital Barra D'Or informou que o Velho Lobo morreu decorrência de falência múltipla de órgãos. Ele estava internado desde o dia 26 de dezembro. ex-jogador e técnico Mario Jorge Lobo Zagallo, único tetracampeão do mundo, faleceu nesta sábado , 6, aos 92 anos. Em nota enviada ao, a assessoria do hospital Barra D'Or informou que o Velho Lobo morreu decorrência de falência múltipla de órgãos. Ele estava internado desde o dia 26 de dezembro.

"Comunicamos com pesar o falecimento do Sr. Mário Jorge Lobo Zagallo, aos 92 anos, as 23:41h horas de 05/01/2024, em decorrência de falência múltipla de órgãos, resultante de progressão de múltiplas comorbidades previamente existentes. O Hospital Barra D’Or se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda", diz a nota do hospital.

corpo de Zagallo será sepultado no domingo , 7, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, às 16h. O multicampeão também terá uma despedida aberta ao público a partir das 9h30 na sede da CBF, localizada na Av. Luiz Carlos Prestes, 130, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

O Velho Lobo deixa seis filhos: Maria Emilia de Castro Zagallo, Paulo Jorge de Castro Zagallo, Mário César Zagallo, Maria Cristina de Castro Zagallo. Sua esposa, Alcina de Castro, com quem foi casado por 57 anos, faleceu em 2012.