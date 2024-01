Na foto, Edson Davi, de 6 anos, ao lado do pai, momentos antes de desaparecer - Reprodução

Na foto, Edson Davi, de 6 anos, ao lado do pai, momentos antes de desaparecerReprodução

Publicado 06/01/2024 09:21

Rio - O Corpo de Bombeiros retomou, na manhã deste sábado (6), as buscas por Édson Davi Silva Almeida, de 6 anos, na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde ele foi visto pela última vez. O menino desapareceu na última quinta-feira (4), quando brincava na areia com duas crianças e um homem estrangeiro, próximo à barraca da família, no momento em que o pai atendia clientes.

Os militares voltaram a procurar pela criança no mar, às 7h, contando com drones, helicóptero, motos aquáticas, mergulhadores, além de um triciclo, que realiza rondas na areia, já que uma das linhas de investigação é de que Édson Davi tenha se afogado. Entretanto, os familiares não acreditam que ele tenha entrado no mar, mas que foi sequestrado pelo estrangeiro com quem brincava.

Inicialmente, o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca), mas foi encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que investiga a hipótese de sequestro. Os pais do menino prestaram depoimento na especializada e agentes estiveram na praia para recolher imagens de câmeras de segurança que possam ter flagrado o momento em que a criança sumiu.



Em imagens obtidas pela Polícia Civil nesta sexta-feira (5), o menino aparece andando sozinho por um trecho no calçadão da Praia da Barra da Tijuca, de cerca de 100 metros, no dia de seu desaparecimento. Posteriormente, a criança conversa com um homem e volta para a areia. A gravação é de uma câmera de um quiosque próximo à barraca dos pais de Édson Davi. Horas depois, familiares dele aparecem no estabelecimento o procurando.

Também em depoimento à DDPA, um funcionário que trabalha na barraca dos pais relatou que presenciou o suposto estrangeiro brincando de futebol com a criança e descreveu as características dele. Samuel Barbosa Tenório disse que o homem aparentava 40 anos e tem cabelos grisalhos e que conseguiria reconhecer o suspeito do possível sequestro. Mas, as informações não foram suficientes para os investigadores fazerem um retrato falado.

Um vídeo curto gravado pelo celular do pai mostra Édson Davi momentos antes de desaparecer, usando uma camisa de manga térmica, na cor preta. Ele também vestia uma bermuda preta e estava descalço. O O Programa Desaparecidos divulgou um cartaz onde busca informações sobre o paradeiro da criança. O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; pelo WhatsApp dos Desaparecidos, no (21) 98849-6254; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O