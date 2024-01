PRF apreendeu 350 quilos de maconha com a dupla - Divulgação / PRF

Publicado 06/01/2024 13:02

Rio - Dois homens foram presos em flagrante e 350 quilos de maconha apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, Região Metropolitana do Rio, na madrugada deste sábado (6). De acordo com a corporação, o motorista do carro desobedeceu a ordem de parada ao passar por uma fiscalização em alta velocidade, dando início a uma perseguição.



A fuga durou cerca de quatro quilômetros e terminou após o suspeito perder o controle da direção, bater em um poste e derrubar o muro de uma residência. Antes de parar, o carro já havia colidido com outros veículos na rodovia.



Os agentes abordaram a dupla encontraram diversos fardos de maconha, totalizando 350 quilos da droga. O motorista e o passageiro vão responder por tráfico. Ainda segundo a PRF, por causa da batida, a dupla foi encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Não há informações sobre o estado de saúde deles.



A ocorrência foi registrada na 55ª DP (Queimados).