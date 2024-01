Aline tem dificuldade em não exagerar nas festas de fim de ano e depois busca recuperar os excessos - Acervo pessoal

Aline tem dificuldade em não exagerar nas festas de fim de ano e depois busca recuperar os excessosAcervo pessoal

Publicado 07/01/2024 00:00

Rabanada, pernil, salpicão, bacalhau, tender e pavê são alguns dos pratos que estão presentes nas mesas das festas de fim de ano. É impossível resistir a essas delícias, que, sem dúvida, deixam suas marcas na balança.

A nutróloga Dinah Ribeiro De Paula, do Grupo Primum de Educação Médica, explica que, embora seja esperado que festas comemorativas e tantas confraternizações possam trazer alguns quilos extras, é possível reverter essa situação de maneira saudável. "Comer mais verduras e legumes, fracionar a dieta, fazer refeições pelo menos quatro vezes ao dia, para não passar muito tempo em jejum prolongado. Manter uma dieta rica em nutrientes, fibras e proteínas proporciona mais saciedade e, em pouco tempo, será possível voltar ao peso adequado", orienta.

A profissional também enfatiza que a dieta deve ser sempre retomada. "Se a pessoa vai para a comemoração do dia 24 e 25, já do seguinte até o dia 31, pela manhã ou até o horário do almoço, deve voltar para a sua rotina alimentar. Eu oriento para que a pessoa não entre de 24 a 31 de janeiro numa alimentação hipercalórica e exagerando em bebidas, porque fatalmente engordará por isso", destaca a médica.



Segundo Dinah, a restrição alimentar para perder peso não é uma boa estratégia. "É melhor voltar com serenidade para a dieta, fazendo-a corretamente e incluindo exercício físico, pois, assim, o peso voltará a baixar com segurança, preservando a saúde. A restrição alimentar pode causar uma redução do metabolismo basal e agravar o transtorno compulsivo alimentar. No momento em que a pessoa tenta restringir, ela acaba comendo ainda mais para compensar a falta energética. Portanto, é necessário tomar cuidado com a restrição alimentar, pois quando indicada pelo médico, ela precisa ser bem conduzida. Fazer isso aleatoriamente em casa representa um risco para a saúde", alerta a médica.

Corrida, caminhada, bicicleta e natação

A personal trainer e especialista em emagrecimento Erica Barros ressalta que a melhor maneira de perder peso é ajustar a alimentação de uma forma que seja possível manter. Quanto à atividade física, qualquer exercício já ajuda a perder os quilinhos a mais adquiridos no período de festas. "Os treinos aeróbicos como corridas, caminhadas, natação, aulas de bike são ideais para ter uma perda de peso significativa, já que utilizam a gordura corporal como reserva de energia. E, claro, para ter melhores resultados, é preciso fazer uma dieta", afirma a profissional.

Ainda de acordo com a especialista, para quem quer começar, é indicado iniciar com alguma atividade física que a pessoa goste. Caso a pessoa não goste de nenhuma, a dica é procurar um profissional da área para motivar. "O exercício físico não vai te ajudar somente no seu emagrecimento, mas vai te proporcionar ter uma qualidade de vida melhor, evitando doenças como diabetes, pressão alta e outras. Atividade física não é só estética, mas também é saúde física e mental", acrescenta Erica.

Para o personal trainer e especialista em treinamento desportivo e de força Thiago Maia de Andrade, após as comemorações, o indicado é voltar gradualmente aos treinos. "Está cada vez mais entendido que a intensidade aplicada no treino e a variação dos estímulos ao longo da semana de treino são os fatores determinantes para ser uma atividade física eficiente na perda de peso e recomposição corporal. Dito isso, atividades aeróbicas como corrida, bicicleta idealmente poderiam ser executadas no formato de séries intervaladas, ou seja, combinar momentos de baixo esforço (velocidade) com momentos de alto esforço (velocidade). E, ao longo da semana, combinar dias de treino aeróbico contínuo com dias de treino intervalado", ensina.

'É um mês muito desafiador para qualquer dieta'

A médica Aline Siciliano busca manter bons hábitos alimentares e faz musculação regularmente - duas vezes por semana faz musculação e atividades como corrida e escalada. No entanto, encontra dificuldade em não exagerar com tantos pratos gostosos nas festas de fim de ano. "São comemorações do trabalho, encontros com amigos, ceias de Natal e Ano-Novo. É um mês muito desafiador para qualquer dieta! Sinto-me péssima, parece que 'trabalho' o ano todo para me 'perder' no final", diz.



De acordo com Aline, após as festas, ela procura reduzir calorias e aumentar a atividade física, principalmente a aeróbica. "Minha personal que lute para me ajudar a recuperar a dignidade que foi deixada em dezembro", brinca a médica.



Já a professora de Língua Portuguesa Natália Félix não se sente culpada. "Eu me permito comer tudo aquilo que gosto, não coloco limites nas festas de fim de ano, não. Após os momentos de festas, volto normalmente ao meu estilo de vida habitual de treino e alimentações leves", conta.