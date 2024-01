Criminosos armados circulam em rua de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 06/01/2024 19:43 | Atualizado 06/01/2024 19:48

Rio - A Polícia Militar intensificou o policiamento na comunidade Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (6), após receber informações de uma possível invasão de criminosos do Comando Vermelho (CV), considerada a maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver pelo menos três criminosos fortemente armados com fuzis e fazendo uso de fardas militares na comunidade. Veja o vídeo abaixo.

As imagens foram registradas por uma câmera de segurança, que marcava o horário de 4h58 da madrugada deste sábado (6). Nas imagens também é possível ver que um morador tenta estacionar o carro dentro da garagem no momento em que os criminosos circulam na localidade. Vejas as imagens:



O CV vem ameaçando de entrar no Rio das Pedras e Muzema, constantemente.

A milícia do Rio das Pedras, não pode fazer muita coisa, nunca se envolveu em guerra, não tem experiência em guerras, seu armamento ainda é fraco. pic.twitter.com/DPcZsEkstP — Milícia RJ News (@RjMilicia) January 6, 2024

Ainda segundo informações, os criminosos teriam saído da Gardênia Azul e estariam sendo liderados pelos traficantes Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, e Bruno Pinto Matias, vulgo Preto Fosco, ambos investigados por envolvimento na execução de três médicos na Barra da Tijuca , Zona Oeste do Rio, em outubro do ano passado. A informação sobre o envolvimento da dupla nesta invasão ainda não foi confirmada pela Polícia Militar e nem pela Polícia Civil.

Com pouco mais de dez horas de policiamento intensificado por policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) em Rio das Pedras, a PM informou que, até o momento, não houve registros de ocorrências relacionadas ao fato, mas o policiamento segue reforçado.

A invasão, no entanto, tem causado apreensão nos moradores de Rio das Pedras, que convivem há meses com diversos conflitos por domínio de território entre milicianos e o CV.