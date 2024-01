Arquibancadas estarão abertas para cariocas, que poderão assistir gratuitamente - Divulgação/Rio Carnaval

Arquibancadas estarão abertas para cariocas, que poderão assistir gratuitamente Divulgação/Rio Carnaval

Publicado 06/01/2024 11:20 | Atualizado 06/01/2024 12:34

Rio - O governo estadual montou uma operação integrada para os ensaios técnicos das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, neste fim de semana, para oferecer segurança e facilidade de acesso aos foliões. As agremiações da Série Ouro se apresentam ao público neste sábado (6), com União do Parque Acari, Arranco do Engenho de Dentro, Império da Tijuca e Estácio de Sá. No domingo (7), será a vez do Grupo Especial, e a Porto da Pedra e Mocidade vão mostrar uma parte do que pretendem levar para os desfiles.



A Polícia Militar vai atuar com sistema avançado de videomonitoramento, incluindo câmeras de reconhecimento facial e drones para o esquema especial de patrulhamento e fiscalização. Equipes dos 4º BPM (São Cristóvão) e 5º BPM (Praça da Harmonia), junto com agentes de unidades especiais, também estarão presentes no evento. A ação contará com um carro-comando da corporação na avenida, equipado com uma torre de observação com quatro câmeras alinhadas ao sistema de reconhecimento facial, amplitude de 360º e um drone com a mesma tecnologia de identificação.

No evento, equipes educativas do Programa Lei Seca vão realizar, a partir das 18h, ações educativas com o objetivo de conscientizar os foliões sobre a importância de não dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas.



Já a Cedae, por sua vez, vai disponibilizar dez aguadeiros com 60 bombonas de água por dia ao público, cada uma com 11 litros, das 8h à meia-noite.



Além do efetivo dos quartéis da área, o Corpo de Bombeiros vai atuar preventivamente com motolâncias e ambulâncias para acompanhar os ensaios. Com isso, garantirá o primeiro atendimento ao público em caso de emergências.



Metrô estende horário de funcionamento



O MetrôRio funcionará em horário estendido, a partir deste domingo (7), até meia-noite, nas estações Central do Brasil e Praça Onze para atender o público que vai acompanhar os ensaios técnicos no Sambódromo. O esquema será adotado também nos dias 14, 21 e 28 de janeiro e 4 de fevereiro.



As demais estações fecharão normalmente, às 23h, aos domingos, e depois desse horário, só funcionarão para desembarque.



Já nas apresentações das escolas da Série Ouro, que acontecem aos sábados, o horário de funcionamento de rotina será mantido, das 5h à meia-noite, exceto no dia 20 de janeiro. No Feriado de São Sebastião, a operação será até as 23h, como o funcionamento de costume aos feriados.



O funcionamento do metrô na Superfície vai operar das 5h às 23h30 no sábado. Já no domingo, o horário será das 7h às 22h30.



Já a circulação de trens da SuperVia será mantida conforme a grade normal.