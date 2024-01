Édson dos Santos e Marize Araújo acompanham as investigações sobre o desaparecimento de Édson Davi - Armando Paiva/ Agência O Dia

Édson dos Santos e Marize Araújo acompanham as investigações sobre o desaparecimento de Édson DaviArmando Paiva/ Agência O Dia

Publicado 05/01/2024 16:47 | Atualizado 05/01/2024 18:15

Édson Davi, de 6 anos, presenciou o suposto estrangeiro brincando de futebol com a criança e descreveu à Polícia Civil as características dele. Uma das linhas de investigação da polícia é de que a Rio - O funcionário que trabalha na barraca dos pais do menino, de 6 anos, presenciou o suposto estrangeiro brincando de futebol com a criança e descreveu à Polícia Civil as características dele. Uma das linhas de investigação da polícia é de que a criança tenha sido sequestrada na tarde de quinta-feira (4), na Praia da Barra da Tijuca. Em depoimento, nesta sexta-feira (5), na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Samuel Barbosa Tenório disse que o homem aparentava 40 anos e tem cabelos grisalhos.

fotogaleria

Samuel disse ainda ainda que conseguiria reconhecer o suspeito do possível sequestro. No entanto, as informações não foram suficientes para os investigadores fazerem um retrato falado.



Marize Araújo, mãe do desaparecido, também esteve na tarde desta sexta-feira (5) na DDPA. Bastante abalada e sem dormir desde a tarde de quinta-feira (4), ela disse acreditar que o filho tenha sido induzido a sair da areia da praia com o homem. "Ele foi aliciado ali. Ele induziu meu filho naquele joguinho de futebol com os amigos. Só Deus sabe o que ele tem passado. Foram apenas 20 minutos de distração e ele sumiu com esse pessoal", disse Marize. Ainda segundo ela, a Polícia Federal foi acionada e há um aviso sobre o paradeiro de Édson Davi nos aeroportos da cidade. "Quem souber de algo ou ver o rostinho dele, tenha misericórdia", pediu a mãe.

Acompanhada do marido Édson dos Santos Almeida, que também é pai do menino, o casal saiu da DDPA e retornou ao posto 4, na Barra da Tijuca, no ponto exato onde a criança sumiu. Segundo a família, eles querem acompanhar de perto as movimentações até conseguirem localizá-lo. Na região, bombeiros fazem buscas no mar pelo menino.

Giovanna Araújo, irmã mais velha da criança, pediu ajuda nas redes sociais. "Meu Davi é apenas uma criança inocente, amorosa e alegre. Que com certeza está com saudades de casa e da família", lamentou a jovem. "Estamos na luta para encontrá-lo e nunca vamos parar!", completou.

Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas por Édson Davi na Praia da Barra da Tijuca durante todo o dia. O Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca, com apoio da Busca e Salvamento, e Operações Aéreas atuam na região. Segundo informações, a procura vai continuar durante a noite, mas sem o apoio de mergulhadores. Drones e motoaquáticas também ajudam nas buscas.

Vídeo mostra criança antes de desaparecer

Um vídeo curto gravado pelo celular do pai de Édson Davi mostra o menino momentos antes de desaparecer. Nas imagens é possível ver que a criança usava uma camisa de manga térmica, na cor preta. Ainda segundo o pai, Édson dos Santos Almeida, o filho também vestia uma bermuda preta e estava descalço. Veja o vídeo abaixo:

Imagens gravadas pelo pai de Édson Davi Silva Almeida, de 6 anos, desaparecido na Barra da Tijuca desde a quinta-feira (4), mostram menino momentos antes de sumir



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/1YtH4MvRlC — Jornal O Dia (@jornalodia) January 5, 2024

Cartaz pede informações sobre paradeiro



O Programa Desaparecidos do Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta sexta-feira (5), O Programa Desaparecidos do Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta sexta-feira (5), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), a fim de obter informações que levem ao paradeiro do menino Edson Davi.

Quem tiver informações sobre a localização de do menino Edson, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

WhatsApp dos Desaparecidos/DD – (21) - 98849-6254.



O anonimato é garantido.