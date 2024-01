Acusado foi levado para a 74ª DP (Alcântara), onde permaneceu preso - Reprodução / GoogleMaps

Acusado foi levado para a 74ª DP (Alcântara), onde permaneceu presoReprodução / GoogleMaps

Publicado 05/01/2024 18:28 | Atualizado 05/01/2024 18:39

Rio - Um homem foi preso, nesta quinta-feira (04), após tentar assaltar um estabelecimento com um retrovisor, no bairro de Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele tentou enganar uma das vítima fingindo estar armado, mas acabou rendido.

De acordo com o comando da unidade, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para uma tentativa de roubo, na Rua João Caetano. Ao chegarem no local, o suspeito já estava rendido pela própria vítima, que era dono da loja.

O homem alegou que o acusado tentou roubar o seu celular e o dinheiro do estabelecimento, porém ao perceber que o objeto que o suspeito usou para abordá-lo não tratava-se de uma arma de fogo, e sim de um retrovisor de automóvel, conseguiu contê-lo.

A vítima e o suspeito foram levados para a 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado.