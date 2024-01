Com o jovem foi encontrado o celular da vítima - Divulgação SEOP

Publicado 05/01/2024 18:07 | Atualizado 05/01/2024 18:12

Rio - Um adolescente foi apreendido por furtar um celular em Botafogo, na noite desta quarta-feira (4), próximo à entrada do metrô da Rua São Clemente. Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) estavam na região realizando uma ação de prevenção ao uso de facas e armas brancas por pessoas em situação de rua e foram atrás do suspeito, conseguindo detê-lo na esquina da Rua Professor Alfredo Gomes com Rua Bambina, em frente à 10ª DP (Botafogo).



Com ele, foi encontrado o telefone da vítima. A ocorrência foi inicialmente para a 10ª DP e depois encaminhada à12ª DP (Copacabana).