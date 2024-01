Centro cardiológico em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 05/01/2024 16:42

Volta Redonda enfrentou em 2020 uma das priores crises - se não a pior - na rede pública de saúde. Hospitais públicos sob intervenção e fechando as portas, postos de saúde sem médicos, além de salários atrasados, comprometendo o atendimento em todos os setores que ainda funcionavam, mesmo que precariamente. Três anos depois, o panorama mudou e a cidade fechou 2023 figurando entre as melhores saúdes do estado.

O Ranking Connected Smart Cities é desenvolvido anualmente pela Consultoria Urban Systems, como forma de avaliar os serviços prestados pelos municípios em cada setor. Volta Redonda, que chegou a ficar fora do ranking nos últimos anos, retornou em grande estilo: foi apontada como a cidade com melhor saúde do Médio Paraiba e a terceira melhor do Estado. Apesar do salto na reconstrução da rede que atende a população, o prefeito Antônio Francisco Neto quer ir além. Até mesmo pelo fato de o prefeito ter deixado o governo pela última vez, em 2016, com a cidade tendo uma das melhores saúdes públicas do Brasil.

"Quando a gente saiu em 2016, Volta Redonda foi eleita a cidade com melhor saúde do Estado. Quando voltamos em 2017, o cenário era de terra arrasada, mas demos a volta por cima. Obviamente que foi um bom resultado até aqui, mas tenho certeza de que vamos retomar os melhores dias. O Hospital São João Batista, por exemplo, bateu seu recorde histórico de cirurgias realizadas em 2023", disse Neto.

A recuperação da saúde em Volta Redonda passa pela recuperação do Hospital São João Batista, que em 2020 passava por um intervenção judicial, necessária para que a unidade não fechasse as portas de vez. Ao assumir em 2021, Neto conseguiu retomar o controle administrativo do hospital, que num curto espaço de tempo voltou a atender a população. Após uma série de investimentos, o hospital terminou 2023 com 5.244 cirurgias feitas.

Para alcançar a expectativa do prefeito e atender a população no mesmo patamar do passado, o hospital passa agora pelo maior processo de expansão de sua história, desde que foi inaugurado em 1960. O hospital terá novo centro cirúrgico além do já existente, com mais dez leitos. Uma nova UTI contará com mais 20 leitos e da mesma maneira serão construídos mais dez leitos de Cuidados Intermediários.

Antes disso, a Prefeitura já havia garantido a construção de mais 60 leitos no Hospital do Retiro, também integrado à rede municipal de saúde. Em outra frente, estão em construção mais dois hospitais na cidade: o Hospital da Criança e o Hospital Veterinário.

Unidades intermediárias

Além dos hospitais, o governo municipal também já recuperou e está recuperando as chamadas unidades intermediárias da rede de saúde. A Policlínica da Mulher foi formada, ampliada e modernizada antes de ser reaberta ao público. Da mesma maneira, a Policlínica do Idoso está sendo reformada. A Policlínica da Cidadania ganhou novos equipamentos e abriu mais consultas com médicos especialistas.

Com esta parte da rede recuperada ou a caminho da recuperação, o prefeito criou o Centro Cardiológico. Trata-se de um espaço onde são concentradas consultas e exames de coração. Para 2024, a Prefeitura marcou para o primeiro trimestre a entrega da Nova UPA, que foi totalmente reformada e ampliada. “Isso tudo graças ao apoio do governo do estado. Desde os salários em dia até as obras, sem o apoio do governador Claudio Castro e do deputado Doutor Luizinho nada seria feito”, disse Neto.

Saúde nos bairros

A reconstrução da Saúde em Volta Redonda não poderia deixar de fora a Atenção Básica, com os postos de atendimento que costumam ser os mais próximos dos moradores: as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs), que voltaram a contar com médicos em todos os postos.

Se contarmos os três anos da atual administração, são quase 40 unidades que passaram por melhorias que incluem a pintura, revisão nas redes elétrica e hidráulica, novas portas e torneiras e a recuperação de telhado.

Nada menos que 15 dessas unidades foram entregues reformadas em 2023, totalizando 34 postos reformados até agora. Para 2024, as reformas vão seguir, mas a prefeitura também vai entregar novas unidades. Cinco postos serão construídos em pontos estratégicos da cidade.